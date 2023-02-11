ua ru
Сб, 11 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Провал наступления оккупантов у Угледара усилил критику командования войск РФ, - ISW

Новина українською →
Суббота 11 февраля 2023 04:15
Провал наступления оккупантов у Угледара усилил критику командования войск РФ, - ISW Фото: провал наступления у Угледара усилил критику командования войск РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Недавние кадры неудавшегося российского штурма под Угледаром Донецкой области вызвали новую волну критики военного командования оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Российские блогеры утверждают, что те же самые российские командиры, которые руководили провальными попытками штурма 155-й бригады морской пехоты в районе Павловки (недалеко от Угледара) в ноябре 2022 года, несут ответственность за усилия по захвату Угледара.

Один из российских журналистов заявил, что ответственность за тактические неудачи оккупантов под Угледаром несет командующий Восточной группировкой войск генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Он также призвал к публичным судам офицеров, которые неоднократно терпят неудачу на поле боя.

Судя по опубликованным кадрам, 155-я бригада морской пехоты, скорее всего, состоит из плохо обученного мобилизованного персонала. Эксперты ISW не исключают, что систематически плохая подготовка российских мобилизованных, вероятно, продолжит приводить к тактическим неудачам в войне против Украины.

Ключевые выводы ISW:

  • Войска РФ нанесли еще одну серию массированных ракетных ударов по территории Украины.
  • Маловероятно, что пролеты российских ракет над Румынией спровоцируют эскалацию со странами НАТО.
  • Российские войска продолжали наступательные действия северо-западнее Сватово и в районе Кременной.
  • Оккупанты продолжали наступательные действия в районах Бахмута и Авдеевки, а также на западе Донецкой области.
  • Войска РФ провели ограниченную наземную атаку на юге Запорожской области.
  • Российские власти, вероятно, вводят ограничения на въезд и выезд из России, чтобы поддержать усилия по мобилизации.
  • Коллаборанты усиливают меры по интеграции детей на оккупированных территориях Украины с помощью финансируемых Россией общественных организаций.

Ранее сообщалось, что украинские защитники устроили засаду во вражеском тылу, уничтожили российскую технику и сорвали штурм оккупантов на Угледарском направлении.

Также мы писали, что украинские десантники показали уничтожение подразделения россиян и бронетехники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Вугледар окупанти Войска РФ
NEWS
Отбросив исторические разногласия. Как Польша стала опорой Украины в войне с РФ
Отбросив исторические разногласия. Как Польша стала опорой Украины в войне с РФ
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм