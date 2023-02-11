Провал наступу окупантів біля Вугледара посилив критику командування військ РФ, - ISW
Нещодавні кадри невдалого російського штурму під Вугледаром Донецької області викликали нову хвилю критики військового командування окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Російські блогери стверджують, що ті самі російські командири, які керували провальними спробами штурму 155-ї бригади морської піхоти в районі Павлівки (неподалік Вугледара) у листопаді 2022 року, несуть відповідальність за зусилля із захоплення Вугледара.
Один із російських журналістів заявив, що відповідальність за тактичні невдачі окупантів під Вугледаром несе командувач Східного угрупування військ генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Він також закликав до публічних судів офіцерів, які неодноразово зазнають невдачі на полі бою.
Судячи з опублікованих кадрів, 155-а бригада морської піхоти, швидше за все, складається з погано навченого мобілізованого персоналу. Експерти ISW не відкидають, що систематично погана підготовка російських мобілізованих, ймовірно, продовжить призводити до тактичних невдач у війні проти України.
Ключові висновки ISW:
- Війська РФ завдали ще однієї серії масованих ракетних ударів територією України.
- Неймовірно, що прольоти російських ракет над Румунією спровокують ескалацію з країнами НАТО.
- Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового і в районі Кремінної.
- Окупанти продовжували наступальні дії у районах Бахмута та Авдіївки, а також на заході Донецької області.
- Війська РФ провели обмежену наземну атаку на півдні Запорізької області.
- Російська влада, ймовірно, вводить обмеження на в'їзд і виїзд з Росії, щоб підтримати зусилля щодо мобілізації.
- Колаборанти посилюють заходи щодо інтеграції дітей на окупованих територіях України за допомогою громадських організацій, що фінансуються Росією.
Раніше повідомлялося, що українські захисники влаштували засідку у ворожому тилу, знищили російську техніку та зірвали штурм окупантів на Вугледарському напрямку.
Також ми писали, що українські десантники показали знищення підрозділу росіян та бронетехніки.
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