Провал наступу окупантів біля Вугледара посилив критику командування військ РФ, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Російські блогери стверджують, що ті самі російські командири, які керували провальними спробами штурму 155-ї бригади морської піхоти в районі Павлівки (неподалік Вугледара) у листопаді 2022 року, несуть відповідальність за зусилля із захоплення Вугледара.

Один із російських журналістів заявив, що відповідальність за тактичні невдачі окупантів під Вугледаром несе командувач Східного угрупування військ генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Він також закликав до публічних судів офіцерів, які неодноразово зазнають невдачі на полі бою.

Судячи з опублікованих кадрів, 155-а бригада морської піхоти, швидше за все, складається з погано навченого мобілізованого персоналу. Експерти ISW не відкидають, що систематично погана підготовка російських мобілізованих, ймовірно, продовжить призводити до тактичних невдач у війні проти України.

Ключові висновки ISW: