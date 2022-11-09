"Провал Кремля". Россия потеряла половину своих танков в Украине, - Пентагон

"Путин потерпел неудачу... Россия выйдет из этой войны слабее, чем она была", - заявил Каль журналистам.

Он подчеркнул, что РФ понесла десятки тысяч потерь с начала войны в феврале, что "на порядки" больше, чем Советский Союз в Афганистане.

"Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии... Более 80% их сухопутных войск погрязли в Украине. Они потратили большинство своих высокоточных боеприпасов, а санкции и экспортный контроль очень усложнят им восстановление своей армии до того, как это было до войны", - рассказал Каль.

Также он отметил, что "Путин пошел на эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую, суверенную демократическую страну", но "Он потерпел неудачу, и это не изменится".

"Суверенная, независимая, демократическая Украина выдержит", - добавил Каль.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день, по свежим данным Генштаба, Россия потеряла с начала полномасштабной войны уже более 2 800 своих танков.

Ранее мы писали, что на фоне значительных потерь РФ начала использовать в Украине расконсервированные танки Т-62.

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