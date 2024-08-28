Артсистемы, дроны и 1090 захватчиков: Генштаб назвал обновленные потери РФ

За минувшие сутки российские захватчики потеряли еще 1090 человек. В целом потери России в войне превысили 611 тысяч солдат.

Согласно обновленным данным, с 24 февраля 2022 года по 28 августа 2024 года общие боевые потери российских оккупационных войск ориентировочно составили:

Напомним, ранее Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем Украины находится 100 населенных пунктов РФ. Кроме того, в украинском плену находятся около 600 военных РФ.

К тому же украинские бойцы уничтожили на территории Курской области три моста, в результате чего часть российских военных практически оказалась в котле.

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