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Артсистемы, дроны и 1090 захватчиков: Генштаб назвал обновленные потери РФ

Среда 28 августа 2024 08:30
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Артсистемы, дроны и 1090 захватчиков: Генштаб назвал обновленные потери РФ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки российские захватчики потеряли еще 1090 человек. В целом потери России в войне превысили 611 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Согласно обновленным данным, с 24 февраля 2022 года по 28 августа 2024 года общие боевые потери российских оккупационных войск ориентировочно составили:

  • Личный состав: около 611 190 человек (+1 090 за последние сутки).
  • Танки: 8 568 единиц (+5).
  • Боевые бронированные машины: 16 681 единица (+14).
  • Артиллерийские системы: 17 522 единицы (+27).
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО): 1 174 единицы (+1).
  • Средства ПВО: 938 единиц (+1).
  • Самолеты: 368 единиц (+1).
  • Вертолеты: 328 единиц (без изменений).
  • БПЛА оперативно-тактического уровня: 14 348 единиц (+94).
  • Крылатые ракеты: 2 553 единицы (+6).
  • Корабли/катера: 28 единиц (без изменений).
  • Подводные лодки: 1 единица (без изменений).
  • Автомобильная техника и автоцистерны: 23 654 единицы (+41).
  • Специальная техника: 2 950 единиц (+6).

Напомним, ранее Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем Украины находится 100 населенных пунктов РФ. Кроме того, в украинском плену находятся около 600 военных РФ.

К тому же украинские бойцы уничтожили на территории Курской области три моста, в результате чего часть российских военных практически оказалась в котле.

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Артсистемы, дроны и 1090 захватчиков: Генштаб назвал обновленные потери РФ
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