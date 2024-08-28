Артсистемы, дроны и 1090 захватчиков: Генштаб назвал обновленные потери РФ
За минувшие сутки российские захватчики потеряли еще 1090 человек. В целом потери России в войне превысили 611 тысяч солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
Согласно обновленным данным, с 24 февраля 2022 года по 28 августа 2024 года общие боевые потери российских оккупационных войск ориентировочно составили:
- Личный состав: около 611 190 человек (+1 090 за последние сутки).
- Танки: 8 568 единиц (+5).
- Боевые бронированные машины: 16 681 единица (+14).
- Артиллерийские системы: 17 522 единицы (+27).
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО): 1 174 единицы (+1).
- Средства ПВО: 938 единиц (+1).
- Самолеты: 368 единиц (+1).
- Вертолеты: 328 единиц (без изменений).
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 14 348 единиц (+94).
- Крылатые ракеты: 2 553 единицы (+6).
- Корабли/катера: 28 единиц (без изменений).
- Подводные лодки: 1 единица (без изменений).
- Автомобильная техника и автоцистерны: 23 654 единицы (+41).
- Специальная техника: 2 950 единиц (+6).
Напомним, ранее Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем Украины находится 100 населенных пунктов РФ. Кроме того, в украинском плену находятся около 600 военных РФ.
К тому же украинские бойцы уничтожили на территории Курской области три моста, в результате чего часть российских военных практически оказалась в котле.
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