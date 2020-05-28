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Обмін полоненими: ТКГ домовилась узгодити списки

Новини » Політика     28.05.2020 - 11:49
Обмін полоненими: ТКГ домовилась узгодити списки
Фото: обмін полоненими (РБК-Україна)

Про узгодження списків на обмін полоненими домовились у межах роботи гуманітарної групи

Під час засідання Тристоронньої контактної групи було досягнуто домовленості щодо обговорення на наступному засіданні сформованих списків на обмін полоненими. Також сторони обговорили необхідність дотримання режиму "тиші" на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Домовленість про обговорення списків на взаємне звільнення утримуваних осіб була досягнута у межах роботи гуманітарної групи.

Під час засідання Україна наполягла, щоб Росія зі своєї сторони забезпечила доступ СММ ОБСЄ задля фіксації, зокрема, можливих порушень режиму тиші. Зокрема, патрулі місії зафіксували сліди важкої техніки на території ОРДЛО.

Нагадаємо, останній обмін полоненими відбувся в квітні цього року. Тоді відбувся обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками з так званих "ДНР" і "ЛНР". З російського полону повернулися 20 громадян України. Звільнені з полону українці пройшли обов'язкову 14-денну обсервацію.

Після того президент України Володимир Зеленський анонсував, що будуть нові обміни полоненими.

Раніше Україна закликала Російську Федерацію активніше працювати над звільненням утримуваних осіб.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України обмін полоненимиКонтактная група
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