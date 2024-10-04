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Процесс бронирования через "Дию" изменился: что известно

Фото: повестка (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В Украине были внесены изменения в Порядок бронирования военнообязанных во время военного состояния средствами Единого государственного веб портала электронных услуг. Они вступили в силу 2 октября и определяют механизм бронирования военнообязанных через "Дию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление №1125.

Отмечается, что бронирование на период мобилизации и военное время возможно для лиц, работающих:

  • в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

  • на предприятиях, учреждениях и организациях, которые обеспечивают потребности ВСУ в особый период;

  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения населения в особый период всем необходимым.

Отмечаются, что списки лиц, подлежащих брони, представляются предприятиями, госорганами, учреждениями или уполномоченными лицами, которые были включены в Единый перечень. Начальник имеет в произвольной форме, однако пригодной для восприятия его содержания, сформировать эти списки с помощью "Дии" после прохождения идентификации и аутентификации.

Важно помнить, что все подлежащие бронированию военнообязанные должны быть взяты на военный учет по месту работы.

В списке указываются следующие сведения о военнообязанном:

  • ФИО;

  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии);

  • номер паспорта гражданина Украины (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте гражданина Украины);

  • срок действия отсрочки;

  • реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);

  • военно-учетная специальность;

  • дата уточнения военно-учетных данных.

Если проверка данных военнообязанного прошла успешно, то отсрочка предоставляется автоматически, но только тогда, когда работник:

  • состоит на военном учете и имеет действительный военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);

  • уточнил данные о пребывании военном учете;

  • не находится в розыске.

Известно, что сегодня, 4 октября, в Верховной раде было одобрено экономическое бронирование военнообязанных.

Однако ранее министр финансов Сергей Марченко сообщал, что экономическое бронирование негативно воспринимается военными.

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ТЦКМобилизация в Украине