Процесс бронирования через "Дию" изменился: что известно

В Украине были внесены изменения в Порядок бронирования военнообязанных во время военного состояния средствами Единого государственного веб портала электронных услуг. Они вступили в силу 2 октября и определяют механизм бронирования военнообязанных через "Дию".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление №1125.
Отмечается, что бронирование на период мобилизации и военное время возможно для лиц, работающих:
в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;
на предприятиях, учреждениях и организациях, которые обеспечивают потребности ВСУ в особый период;
на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения населения в особый период всем необходимым.
Отмечаются, что списки лиц, подлежащих брони, представляются предприятиями, госорганами, учреждениями или уполномоченными лицами, которые были включены в Единый перечень. Начальник имеет в произвольной форме, однако пригодной для восприятия его содержания, сформировать эти списки с помощью "Дии" после прохождения идентификации и аутентификации.
Важно помнить, что все подлежащие бронированию военнообязанные должны быть взяты на военный учет по месту работы.
В списке указываются следующие сведения о военнообязанном:
ФИО;
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии);
номер паспорта гражданина Украины (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте гражданина Украины);
срок действия отсрочки;
реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);
военно-учетная специальность;
дата уточнения военно-учетных данных.
Если проверка данных военнообязанного прошла успешно, то отсрочка предоставляется автоматически, но только тогда, когда работник:
состоит на военном учете и имеет действительный военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);
уточнил данные о пребывании военном учете;
не находится в розыске.
Известно, что сегодня, 4 октября, в Верховной раде было одобрено экономическое бронирование военнообязанных.
Однако ранее министр финансов Сергей Марченко сообщал, что экономическое бронирование негативно воспринимается военными.
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