Механизм экономического бронирования не имеет поддержки у военных, - министр

Идея экономического бронирования до сих пор обсуждается из-за своей сложности, ведь этот механизм вызывает непонимание со стороны военных.

"Когда вы общаетесь с военными, вы их никогда не убедите, что это нужно делать. Никогда. Они говорят: давайте мы тоже сейчас 35 тысяч заплатим и пойдем немного отдохнем. И на этот вопрос я не знаю ответа", – отметил Марченко.

В то же время министр напомнил, что механизм бронирования в стране существует, и забронирован уже миллион мужчин.

"Поэтому будь действительно прозрачный способ, когда ты платишь налоги, регистрируешься, и это тебе позволяет как минимум быть гарантированным, что тебя не поймают, сразу не "упакуют" и не отправят куда-то без твоего ведома, было бы лучше", – добавил он. .

Напомним, что идея об "экономическом бронировании", предусматривающая бронирование только для украинцев с высокими зарплатами, вызвала волну критики среди военных, экспертов и населения, и в Офисе президента отказались от этой идеи. Но потом отдельные чиновники все же вернулись к ней и продолжают ее лоббировать.

Военные же говорят, что это расколет украинское общество, ведь война одна для всех, а не "только для бедных". В свою очередь, экономисты заявляют, что сама идея бронирования заключается не в том, чтобы спасти кого-то от службы, а чтобы не допустить обвала экономики. Поэтому, прежде всего, модели бронирования правительства нужно обсудить с украинскими работодателями.