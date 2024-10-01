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Механизм экономического бронирования не имеет поддержки у военных, - министр

Вторник 01 октября 2024 11:39
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Механизм экономического бронирования не имеет поддержки у военных, - министр Фото: министр финансов Сергей Марченко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Идея экономического бронирования до сих пор обсуждается из-за своей сложности, ведь этот механизм вызывает непонимание со стороны военных.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Censor.net.

"Когда вы общаетесь с военными, вы их никогда не убедите, что это нужно делать. Никогда. Они говорят: давайте мы тоже сейчас 35 тысяч заплатим и пойдем немного отдохнем. И на этот вопрос я не знаю ответа", – отметил Марченко.

В то же время министр напомнил, что механизм бронирования в стране существует, и забронирован уже миллион мужчин.

"Поэтому будь действительно прозрачный способ, когда ты платишь налоги, регистрируешься, и это тебе позволяет как минимум быть гарантированным, что тебя не поймают, сразу не "упакуют" и не отправят куда-то без твоего ведома, было бы лучше", – добавил он. .

Напомним, что идея об "экономическом бронировании", предусматривающая бронирование только для украинцев с высокими зарплатами, вызвала волну критики среди военных, экспертов и населения, и в Офисе президента отказались от этой идеи. Но потом отдельные чиновники все же вернулись к ней и продолжают ее лоббировать.

Военные же говорят, что это расколет украинское общество, ведь война одна для всех, а не "только для бедных". В свою очередь, экономисты заявляют, что сама идея бронирования заключается не в том, чтобы спасти кого-то от службы, а чтобы не допустить обвала экономики. Поэтому, прежде всего, модели бронирования правительства нужно обсудить с украинскими работодателями.

Что предшествовало

Напомним, в конце августа украинский премьер Денис Шмыгаль заявил о принципе "воюй или работай", который включает меры, которые помогут вывести рынок труда из тени, обеспечивая дополнительные ресурсы для укрепления экономической устойчивости страны.

По словам главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, такое экономическое бронирование будет введено уже в этом году.

10 сентября премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что систему бронирования изменят уже в ближайшее время. Он также назвал "красные" линии для такой "брони".

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