Процесс бронирования через "Дию" изменился: что известно

В Украине были внесены изменения в Порядок бронирования военнообязанных во время военного состояния средствами Единого государственного веб портала электронных услуг. Они вступили в силу 2 октября и определяют механизм бронирования военнообязанных через "Дию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление №1125 .

Отмечается, что бронирование на период мобилизации и военное время возможно для лиц, работающих:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, учреждениях и организациях, которые обеспечивают потребности ВСУ в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения населения в особый период всем необходимым.

Отмечаются, что списки лиц, подлежащих брони, представляются предприятиями, госорганами, учреждениями или уполномоченными лицами, которые были включены в Единый перечень. Начальник имеет в произвольной форме, однако пригодной для восприятия его содержания, сформировать эти списки с помощью "Дии" после прохождения идентификации и аутентификации.

Важно помнить, что все подлежащие бронированию военнообязанные должны быть взяты на военный учет по месту работы.

В списке указываются следующие сведения о военнообязанном:

ФИО;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии);

номер паспорта гражданина Украины (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте гражданина Украины);

срок действия отсрочки;

реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);

военно-учетная специальность;

дата уточнения военно-учетных данных.

Если проверка данных военнообязанного прошла успешно, то отсрочка предоставляется автоматически, но только тогда, когда работник:

состоит на военном учете и имеет действительный военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);

уточнил данные о пребывании военном учете;