Процес бронювання через "Дію" змінився: що відомо

В Україні були внесені зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг. Вони набули чинності 2 жовтня та визначають механізм бронювання військовозобов'язаних через "Дію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову №1125 .

Зазначається, що бронювання на період мобілізації та на воєнний час можливе для осіб, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах та організаціях, які забезпечують потреби ЗСУ в особливий період;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення населення в особливий період усім необхідним.

Зазначаються, що списки осіб, що підлягають бронюванню, подаються підприємствами, держорганами, установами або уповноваженими особами, які були включені до Єдиного переліку. Начальник має у довільній формі, однак придатній для сприйняття її змісту, сформувати ці списки за допомогою "Дії" після проходження ідентифікації та автентифікації.

Важливо пам'ятати, що усі військовозобов'язані, які підлягають бронюванню, мають бути взяті на військовий облік за місцем роботи.

У списку зазначаються такі відомості щодо військовозобов'язаного:

ПІБ;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності);

номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України);

строк дії відстрочки;

реквізити військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі);

військово-облікова спеціальність;

дата уточнення військово-облікових даних.

Якщо перевірка даних військовозобов'язаного пройшла успішно, то відстрочка надається автоматично, однак лише тоді, коли працівник:

перебуває на військовому обліку та має дійсний військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);

уточнив дані щодо перебування на військовому обліку;