Процедура упрощена. Минздрав объяснил, как оформить инвалидность во время военного положения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Для проведения медико-социальной экспертизы и соответственно установления группы инвалидности пациент должен получить направление от медучреждения после прохождения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий.

Медико-социальная экспертиза проводится при наличии факторов, подтверждающих стойкое нарушение функций организма.

Это может быть обусловлено заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые влекут за собой ограничение жизнедеятельности. В таком случае личный врач оформляет направление на МСЭК (форма 088/о).

"Обращаем внимание, что заключение декларации при этом не обязательно. В случае необходимости осмотра пациента, который не может прибыть на комиссию, члены комиссии сами выезжают для осмотра в учреждение здравоохранения или к пациенту домой", - подчеркнули в министерстве. .

Упрощение процедуры

Для упрощения проведения медико-социальной экспертизы во время военного положения принято постановление КМУ № 225, предусматривающее в некоторых случаях установление инвалидности заочно независимо от места регистрации, проживания или пребывания человека, обращающегося для установления инвалидности.

Перенос экспертизы

В случае невозможности прохождения повторного осмотра, который пришелся на период действия военного положения на территории Украины, это прохождение переносится сроком не позднее шести месяцев после его отмены.

Изменения в военно-врачебных комиссиях

Недавно Кабмин принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Также в Украине изменили порядок прохождения ВВК.

Недавно Минздрав сократил сроки прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь на медосмотр есть всего 4 рабочих дня, а на проведение анализов и исследований - 3 дня.

РБК-Украина ранее рассказывала, какие документы нужны для прохождения военно-врачебных комиссий.

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