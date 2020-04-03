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Протоколи про порушення карантину можуть складати не тільки поліцейські, - МВС

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 19:38
Протоколи про порушення карантину можуть складати не тільки поліцейські, - МВС
Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

У Нацполіції розповіли, хто ще може виписувати адмінпротоколи про порушення карантину

Адміністративні протоколи про порушення карантину, окрім поліції, зможуть складати уповноважені на це особи органів охорони здоров’я, санітарно-епідеміологічних станцій та виконавчих комітетів рад усіх рівнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

За словами голови Національної поліції Ігоря Клименка, у зв’язку з посиленням карантинних обмежень поліція буде реагувати на всі порушення у межах компетенції.

"Якщо роз’яснювальна робота, яку ми протягом тривалого часу проводимо, не приносить результатів, складайте на правопорушників адмінматеріали та направляйте до суду", - зазначив Клименко.

При цьому він додав, що адмінпротоколи за порушення карантину також зможуть виписувати уповноважені на це особи органів охорони здоров’я, санітарно-епідеміологічних станцій та виконкомів рад усіх рівнів.

Нагадаємо, за порушення карантину в Україні МВС відкрило 35 кримінальних проваджень. Також поліцейські виписали понад 150 протоколів за порушення самоізоляції.

Як повідомляло РБК Україна, сьогодні Кабінет міністрів посилив карантин. Зокрема, з 6 квітня заборонено перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу, а також у громадських місцях без захисних масок.

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