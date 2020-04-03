За порушення самоізоляції в Україні виписали понад 150 протоколів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Суди з початку карантину наклали штрафи всього на 270 тисяч гривень

За порушення самоізоляції через пандемії коронавірусу в Україні виписали понад 150 протоколів. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що всього на порушників карантину вже склали 3566 адміністративних протоколів, суди наклали штрафи на загальну суму понад 272 000 гривень.

Крім того, за порушення режиму самоізоляції склали 153 протоколу:

у Києві - 64

Вінницькій області - 18

Чернівецькій - 17

Івано-Франківській - 11

Полтавській - 8

Волинській - 5

Закарпатській - 5

Сумській - 4

Херсонській - 4

Хмельницькій - 4

Харківській - 3

Київській - 2

Кіровоградській - 2

Миколаївській - 1

Одеській - 1

Тернопільській - 1

Станом на 3 квітня поліція цілодобово охороняє 65 закладів лікування та обсервації. Крім того, правоохоронці спільно з медиками несуть службу на 229 карантинних постах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель Миргорода з підозрою на COVID-19 відмовився здавати аналізи і переховується від правоохоронців.

Зазначимо, сьогодні було опубліковано рішення Кабміну про посилення карантину.