Суперечить ринку: в РФ відреагували на умову України щодо "Північного потоку-2"

Вимоги української сторони щодо запуску газопроводу "Північний потік-2" суперечать принципам ринкової економіки. І умови треба обговорювати зі сторонами цього проекту.

Про це на брифінгу заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає ТАСС .

"У цьому проекті закладена не політика, а вигода. Висунення Україною або якимись іншими країнами якихось умов запуску, експлуатації газопроводу, крім існуючих правових норм, просто суперечить загальновизнаним ринковим принципам, на яких і мають будуватися міжнародні торговельно-економічні відносини", - відповіла вона.

За її словами, цей газопровід є суто комерційним проектом.

"Я хотіла б нагадати і пану (міністру закордонних справ України, - ред.) Кулебі, і взагалі київському режиму, що це комерційний проект, який вигідний тим країнам і тим партнерам, які в ньому беруть участь", - додала Захарова.