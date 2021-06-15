Позиція Німеччини щодо "Північного потоку-2" може змінитися після виборів, - Кулеба

Німеччина може змінити відношення до газопроводу "Північний потік-2" після виборів нового канцлера, які пройдуть восени поточного року. Крім того, в США не відмовилися від введення санкцій проти проєкту.

"Насправді, в самій Німеччині багато голосів виступають проти "Північного потоку-2", і позиція Берліна може змінитися після майбутніх виборів", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що США також не відмовилися повністю від санкцій проти російського газопроводу. "Це скоріше перерва. Наша боротьба за збереження національних інтересів України та європейської безпеки триватиме. Як говориться в одному золотому правилі дипломатії, нічого повністю не узгоджений, поки все не погоджено", - додав міністр.

За його словами, Україна дотримується "чіткої позиції" по газопроводу "Північний потік-2". "Справа не тільки в Україні і наших економічних інтересах. Дуже небезпечно для загальної євроатлантичної безпеки і єдності передавати в руки Володимира Путіна (президента РФ - ред.) таку потужну політичну зброю, як "Північний потік-2", - уточнив він.

Кулеба підкреслив, що компроміси в питаннях безпеки ніколи добре не працювали і в минулому. "Ми сподіваємося переконати наших німецьких і американських партнерів сприймати наявну загрозу серйозно. Над цим зараз працює українська дипломатія", - резюмував глава МЗС.