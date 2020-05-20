ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада відхилила закон про бізнес-омбудсмена

Новини » Політика     20.05.2020 - 17:16
Рада відхилила закон про бізнес-омбудсмена
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламент 8 скликання схвалив відповідний законопроект за основу

Верховна рада України відхилила законопроект №0944 "Про установу бізнес-омбудсмена". Відповідний проект закону парламент восьмого скликання схвалив за основу у першому читанні.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Слід зазначити, що профільний комітет рекомендував зняти з розгляду даний законопроект у звязку з тим, що проект втратив актуальність.

Нагадаємо, на початку лютого комітет Верховної ради з питань економічного розвитку рекомендує парламенту відхилити законопроект №0944 "Про установу бізнес-омбудсмена". Замголови комітету Дмитро Кисилевський запропонував зняти проект з розгляду, оскільки напрацьовується новий, узгоджений з усіма зацікавленими сторонами.

Як писало РБК-Україна, парламент 8 скликання у травні 2016 року прийняв у першому читанні за основу законопроект №4591 "Про установу бізнес-омбудсмена". За документ тоді проголосували 242 парламентарії.

Так, у жовтні того ж року спікер Ради 8 скликання Андрія Парубій наголошував, що введення посади бізнес-омбудсмена - це питання боргу парламенту перед Європейським союзом.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна Радабизнес-омбудсмен
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся