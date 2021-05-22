Протидія захоплення органів влади: в Сумах проходять навчання тероборони і поліції

У Сумах проходять навчання бійців територіальної оборони, поліції, військових, представників інших оперативних структур. За сценарієм навчань, учасники збройних формувань намагалися захопити органи державної влади.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ .

В ході навчань бійці тероборони і поліцейські нейтралізували загрозу з боку зловмисників. Далі навчання продовжилося вже за містом.

"Тут бійці територіальної оборони і поліцейські доглядали транспортні засоби та в одному з них виявили умовну зброю. Зловмисники оперативно затримали", - повідомили в МВС.

Навчання триватимуть ще кілька днів.

"Спільні навчання поліції, військових та інших силових структур були корисні для всіх. Зокрема поліцейські, виконуючи поставлені перед ними завдання, додатково навчалися і" відшліфовували "придбані раніше навички з виявлення та знешкодження озброєних злочинців, затримання і конвоювання порушників", - заявив заступник начальника поліції в Сумській області Микола Худенко.

Фото: вчення в Сумах (mvs.gov.ua)