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Противодействие захвату органов власти: в Сумах проходят учения теробороны и полиции

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Сумы, Суббота 22 мая 2021 18:17
Противодействие захвату органов власти: в Сумах проходят учения теробороны и полиции Фото: учения будут продолжаться еще несколько дней (mvs.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Сумах проходят учения бойцов территориальной обороны, полиции, военных, представителей других оперативных структур. По сценарию учений, участники вооруженных формирований пытались захватить органы государственной власти.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

В ходе учений бойцы теробороны и полицейские нейтрализовали угрозу со стороны злоумышленников. Далее обучение продолжилось уже за городом.

"Здесь бойцы территориальной обороны и полицейские ухаживали транспортные средства и в одном из них обнаружили условную оружие. Злоумышленники оперативно задержали", - сообщили в МВД.

Учения будут продолжаться еще несколько дней.

"Совместные учения полиции, военных да других силовых структур были полезны для всех. В частности полицейские, выполняя поставленные перед ними задачи, дополнительно обучались и "отшлифовывали" приобретенные ранее навыки по выявлению и обезвреживанию вооруженных преступников, задержанию и конвоированию нарушителей", - заявил заместитель начальника полиции в Сумской области Николай Худенко.

Фото: учения в Сумах (mvs.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что под Одессой прошли антитеррористические учения.

Кроме этого недавно учения СБУ и МВД проходили в Виннице. В ходе учений силовики тренировались ликвидировать "диверсантов" и освобождать заложников.

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