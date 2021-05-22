Під Одесою силовики вчилися протидіяти тергрупам і диверсантам
Під Одесою в місті Южне 20-21 травня проходили тактико-спеціальні антитерористичні навчання. Силовики відпрацьовували протидію потенційним посяганням терористичним групам і диверсантам.
Навчання проводилося Координаційною групою Антитерористичного центру при Службі безпеки України в Одеській області.
"Основною метою цих занять є відпрацювання послідовності протидії можливим терористичним групам, а також виконання комплексу контрдиверсійних заходів, спрямованих на вдосконалення міжвідомчої взаємодії", - розповіли в МВС.
У навчаннях, зокрема, брали участь гвардійці та бійці окремого загону спеціального призначення Южного Одеського територіального управління НГУ "ОМЕГА".
"Вони разом з іншими силовими структурами відпрацювали міста Південний Одеської області. У цьому районі під час відпрацювань було тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд особистих речей і автомобілів", - повідомили у відомстві.
Фото: антитерористичні навчання проходили 20-21 травня в Южному (mvs.gov.ua)
Раніше РБК-Україна писало, що в Одесі СБУ через навчання встановили блокпости і перевіряли транспорт.
Також повідомлялося, що недавно у Вінниці СБУ та МВС провели навчання, в ході яких тренувалися ліквідувати "диверсантів" і звільняти заручників.