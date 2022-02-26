ru ua
Сб, 26 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Київській ГЕС виключають раптовий підрив дамби

Новость на русском →
Київ, Субота 26 лютого 2022 20:18
На Київській ГЕС виключають раптовий підрив дамби Фото: Київська ГЕС (wikimedia.org Shpilkinaolga)
Автор: Артем Горовенко

Раптовий підрив дамби Київської гідроенергетичної станції (ГЕС) виключений. Сьогодні було встановлено додатковий захист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-служби "Укренерго".

Повідомляється, що персонал Київської ГЕС встановив надагрегатну кришку гідроагрегату для додаткового захисту

"У комплексі з іншими заходами, будівля Київської ГЕС надійно захищена від ворога. Зараз проводяться підготовчі роботи до можливого підняття затворів водозливної греблі. При необхідності ми поступово спустимо воду з Київського водосховища. Персонал станції на місці і не допустить раптового підриву дамби. Відповідно ніяких підтоплень Києва не буде", - йдеться в повідомленні.

Також в компанії закликали киян зберігати спокій і не піддаватися інформаційним атакам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київську ГЕС взяли під посилену охорону.

Також повідомлялося, що російські війська захопили Каховську ГЕС.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГЭС Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна