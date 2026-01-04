Противник для Storm Shadow: Пакистан испытал собственную крылатую ракету

В Пакистане сообщили об успешном первом летном испытании новой авиационной крылатой ракеты, которая по заявленным характеристикам приближается к современным европейским образцам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS.
Воздушные силы Пакистана объявили о проведении первого испытательного пуска крылатой ракеты Taimoor, также известной как Taimur. На опубликованных кадрах зафиксирован запуск ракеты с истребителя Mirage III.
После отделения от самолета ракета запустила двигатель, выполнила полет на нераскрытую дальность и поразила заданную цель. Несмотря на отсутствие маловысотного профиля на этом этапе, продемонстрированная точность удара стала ключевым элементом испытаний.
Разработкой Taimoor занимается пакистанская компания Global Industrial & Defence Solutions. Макет ракеты впервые был представлен в 2022 году. По заявленным данным, взлетная масса изделия составляет около 1200 кг, а дальность полета в конвенционном варианте достигает 600 км.
Навигационный комплекс включает инерциальную и спутниковую системы, а также DSMAC и TERCOM. На финальном участке полета используется тепловизионная головка самонаведения, что сближает возможности ракеты с Storm Shadow и SCALP.
Taimoor не является первой крылатой ракетой национальной разработки. С 2012 года на вооружении находится Ra'ad, а с 2020 года — Ra'ad II, однако для них не заявлялось применение тепловизионной системы самонаведения.
Новая ракета рассматривается как логичное развитие предыдущих проектов, включая изменения в хвостовом оперении, выполненном по Х-образной схеме для снижения заметности.
Сроки завершения испытаний не раскрываются, однако проект находится на ранней стадии летных проверок. Существенным вызовом станет интеграция ракеты с различными типами самолетов.
Варианты с JF-17 и J-10CE потребуют участия Китая, тогда как адаптация под F-16 невозможна без согласия США. Именно поэтому первые пуски проводятся с Mirage III, которые остаются одной из наиболее массовых платформ в составе ВВС Пакистана.
Напоминаем, что Силы обороны Украины 25 декабря успешно нанесли удар по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области России, применив крылатые ракеты Storm Shadow, что подтвердило высокую точность и эффективность этих вооружений.
Отметим, что Министерство иностранных дел Украины 31 декабря провело встречи с главами дипломатических миссий Индии и Пакистана, вызвав их для разъяснений после того, как обе страны поддержали ложные сообщения о якобы совершенной атаке на резиденцию президента России Владимира Путина.