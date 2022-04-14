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Канада направить до Польщі військових для підтримки українських біженців

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Оттава, Четвер 14 квітня 2022 20:02
Канада направить до Польщі військових для підтримки українських біженців Фото: Канада направляє до Польщі військових - нададуть допомогу українським біженцям (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Канади прийняла рішення направити до Польщі близько 150 військових. У їх завдання входитиме допомога українським біженцям, які рятуються від війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наші люди будуть надавати загальну підтримку, духовні послуги та обмежену медичну допомогу за допомогою україномовного персоналу канадських збройних сил", - цитує агентство Міністра оборони Канади Аніту Ананд.

За її словами, канадські військові направляються в польські центри, де розміщені біженці з України. Військовослужбовці також підтримають групу з надання гуманітарної допомоги і допоможуть українцям з переселенням до Канади.

Нагадаємо, за даними ООН, з початку війни Росії проти України країну покинули понад 4,5 млн осіб. Велика частина українців виїхала до Польщі - понад 2,5 млн.

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