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Війська РФ атакували Донецьку область: є загиблі та поранені

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Донецька область, Четвер 14 квітня 2022 21:16
Війська РФ атакували Донецьку область: є загиблі та поранені Російській військовий (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти за добу обстріляли території на заході та півночі Донецької області. Зокрема, ворог завдав удару по Великій Новосілці, поранення отримали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Клименка.

Повідомляється, що одна з бомб у Великій Новосілці влучила у багатоповерхівку. На щастя, всі мешканці вже були евакуйовані.

Також під обстріли потрапили Зарічне, Вугледар та Богородичне. У Зарічному одна людина загинула та двоє поранено. До того ж у Вугледарі - один загиблий і троє поранених, у Зарічному - один загиблий.

Окрім того, за добу евакуювали 46 людей з Вугледара, серед яких 6 дітей.

"Сьогоднішній приклад Великої Новосілки чітко доводить, що евакуація - це життєва необхідність. Тому вкотре закликаю всіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури, якнайшвидше покинути область", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що війська РФ посилили позиції навколо окупованого Донецька.

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