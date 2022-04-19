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ЗСУ двічі зупинили наступ біля Авдіївки, у Мар'їнці постійні обстріли, - Донецька ОВА

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Донецька область, Вівторок 19 квітня 2022 09:30
ЗСУ двічі зупинили наступ біля Авдіївки, у Мар'їнці постійні обстріли, - Донецька ОВА Фото: ЗСУ двічі зупинили наступ біля Авдіївки, у Мар'їнці постійні обстріли (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники двічі зупинили спроби окупантів піти в наступ поблизу Авдіївки. При цьому російські війська продовжують постійні обстріли в Мар'їнській та Торецькій громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Росіяни продовжують постійні обстріли на Мар'їнському, Очеретинському та Авдіївському напрямках. В Очеретинській громаді декілька сіл залишились без електрики, відновити електропостачання зараз немає можливості. Поблизу Авдіївки росіяни двічі спробували піти в наступ - обидві спроби зупинили Збройні сили України", - написав Кириленко.

За його словами, внаслідок артобстрілів загинула одна цивільна особа, пошкоджено декілька житлових будинків, перебито газогін.

"Постійні обстріли в Мар'їнській та Торецькій громадах. У Торецьку триває евакуація цивільних і підвезення гуманітарної допомоги. Також відповідальні служби працюють над відновленням електро- і газопостачання. Ситуація на фронті складна, але контрольована. Всі злочини російської армії ретельно документуємо!" - резюмував Кириленко.

Фото: ЗСУ двічі зупинили наступ біля Авдіївки, у Мар'їнці постійні обстріли (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська вчора вранці розпочали наступ на Донбасі, однак наші військові продовжують триматися й боронити територію.

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