RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ворог відмовляється воювати через великі втрати та відсутність ротації, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Особовий склад збройних сил противника деморалізовано, що зумовлено постійним перенесенням термінів їхньої ротації. Це призводить до відмови солдатів і офіцерів від участі в бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також низький бойовий дух пов'язаний з високими втратами. Так, окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії восьмої загальновійськової армії на Попаснянському напрямі зазнали значних втрат, не менше 50% особового складу, озброєння та техніки.

Нагадаємо, експерти заявили, що Росія сконцентрувалася на Донбасі, але зробила себе вразливою в Херсонській області.

Раніше в ISW говорили про те, що зростаючі втрати серед молодших офіцерів РФ знизять можливості і бойовий дух окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниЗбройні сили УкраїниВійська РФ