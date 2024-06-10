Противник мира. Как Россия хочет сорвать саммит по Украине в Швейцарии

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Попытка срыва саммита

Президент Украины Владимир Зеленский еще в апреле заявлял о том, что Россия хочет сорвать саммит мира в Швейцарии. Глава государства со ссылкой на разведку уточнял, что враг разработал для этого конкретный план.

По словам Зеленского, в Москве хотели, чтобы как можно меньшее количество стран приняли участие в мероприятии. Таким образом, мира не будет еще дольше.

О планах РФ на саммит мира предупреждал и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он рассказал о том, что для срыва враг "использует любые методы".

В частности, как уточнял Ермак, россияне "работают" со странами, политиками и медиа.

При этом глава украинского государства объяснял такие действия российского диктатора Владимира Путина тем, что он боится результатов саммита. Поскольку при помощи мероприятия россиян могут принудить к соблюдению норм международной безопасности.

Каковы методы Кремля

За последние несколько недель в Украине раскрыли, к каким методам прибегают россияне, чтобы сорвать саммит мира.

В частности, президент Зеленский рассказывал о том, что Москва давит на лидеров и угрожает разным государствам дестабилизацией.

Также позже глава государства уточнил, какие угрозы применяет в своих попытках срыва саммита Кремль.

"Она (Россия - ред.) сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химпродукцией. Угрожая, что будет демпинговать цены на энергетику... Просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите", - отметил Зеленский.

Он также добавлял, что некоторые государства начали помогать России в ее попытках сорвать встречу лидеров ряда государств в Швейцарии.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что россияне используют три вида противодействия проведению саммита мира:

рассылают письма и делают заявления о том, что мероприятие не имеет ценности;

пытаются убедить страны не ехать на саммит;

пытаются убедить страны, которые согласились участвовать, быть представленными там на самом низком уровне.

Примечательно, что несмотря на такие попытки россиян, уже более 100 стран заявили о своем участии в саммите.