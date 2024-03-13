Противник помощи Украине снял свою кандидатуру на должность премьера Нидерландов

Лидер ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс решил отказаться от планов стать премьер-министром Нидерландов. Он выступает против военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Вилдерса.
Он отметил, что сможет стать премьером только в том случае, если его поддержат все партии правящей коалиции. Но этого не достичь.
"Я хочу правое правительство. Меньше убежища и иммиграции. Нидерландцы прежде всего. Любовь к моей стране и избирателям велика и важнее моей собственной позиции. Я люблю Нидерланды", - написал Вилдерс.
Отметим, сейчас должность премьера Нидерландов занимает Марк Рютте. Он активно поддерживает помощь Украине и недавно подписал с президентом Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности для нашей страны.
Напомним, Герт Вилдерс, чья партия победила на парламентских выборах в Нидерландах в прошлом году, не хочет продолжать военную помощь Украине.
В своей предвыборной программе он обещал, что не будет отправлять деньги и вооружение нашей стране. В частности, это касалось истребителей F-16.
Также недавно он обвинил украинских беженцев в том, что они якобы приезжают в Нидерланды из-за бесплатного жилья и рабочих мест, а не по причине войны.
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