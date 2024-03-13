Противник допомоги Україні зняв свою кандидатуру на посаду прем'єра Нідерландів

Він зазначив, що зможе стати прем'єром лише у тому випадку, якщо його підтримають усі партії правлячої коаліції. Але цього не досягти.

"Я хочу правий уряд. Менше притулку та імміграції. Нідерландці перш за все. Любов до моєї країни та виборців велика і важливіша за мою власну позицію. Я люблю Нідерланди", - написав Вілдерс.

Зазначимо, наразі посаду прем'єра Нідерландів обіймає Марк Рютте. Він активно підтримує допомогу Україні та нещодавно підписав з президентом Володимиром Зеленським угоду про гарантії безпеки для нашої країни.

Позиція Вілдерса щодо України

Нагадаємо, Герт Вілдерс, чия партія перемогла на парламентських виборах у Нідерландах минулого року, не хоче продовжувати військову допомогу Україні.

У своїй передвиборчій програмі він обіцяв, що не надсилатиме грошей і озброєння нашій країні. Зокрема, це стосувалося винищувачів F-16.

Також нещодавно він звинуватив українських біженців у тому, що вони нібито приїжджають до Нідерландів через безкоштовне житло та робочі місця, а не через війну.