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Иран захватил второй за неделю нефтяной танкер в Персидском заливе, - ВМС США

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Среда 03 мая 2023 21:52
Иран захватил второй за неделю нефтяной танкер в Персидском заливе, - ВМС США Фото: Флаг Ирана (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 3 мая, Иран захватил второй нефтяной танкер в водах Персидского залива. Это произошло уже второй раз через неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВМС США, которое приводит Reuters.

"Нефтяной танкер Niovi под флагом Панамы был захвачен иранским Корпусом стражей исламской революции в 6:20 утра при прохождении через узкий Ормузский пролив", - говорится в заявлении базирующегося в Бахрейне пятого флота ВМС США.

В первом ответе Ирана прокуратура Тегерана объявила, что нефтяной танкер был арестован по судебному распоряжению после жалобы истца.

Инцидент произошел после того, как Иран в четверг захватил нефтяной танкер Advantage Sweet в Оманском заливе под флагом Маршалловых островов. Этот танкер удерживается иранскими властями в Бендер-Аббасе.

Фирма морской безопасности Ambrey заявила, что, по ее мнению, захват Advantage Sweet Ираном был ответом на недавний захват по решению суда Соединенными Штатами нефтяного груза на борту танкера Suez Rajan с Маршалловых островов.

Захваченный в среду нефтяной танкер Niovi направлялся из Дубая в порт Фуджейра в ОАЭ, когда катера Корпуса стражей исламской революции заставили его изменить курс в сторону иранских территориальных вод.

Reuters пишет, что около пятой части мировой нефти и нефтепродуктов проходит через Ормузский пролив, узкий проход между Ираном и Оманом. В 2019 году произошла серия нападений на суда в стратегических водах Персидского залива во время напряженности в отношениях между США и Ираном.

Недавно в Османском заливе иранские военно-морские силы захватили нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов.

Затем стало известно, что США конфисковали иранскую нефть на танкере в море в рамках сделки по обеспечению соблюдения санкций.

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