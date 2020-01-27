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Проти затриманого в Україні члена партії Путіна закрили справу

Новини » Суспільство     27.01.2020 - 22:33
Проти затриманого в Україні члена партії Путіна закрили справу
Фото: Ігор Кучерявий (atr.ua)

Кучерявого звільнили від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням терміну давності злочину

Дніпровський районний суд Києва закрив справу проти затриманого члена партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого, якого звинувачували в посяганні на територіальну цілісність України. Про це повідомляє "Бюро судової інформації".

Відповідне рішення 27 січня ухвалила суддя Дніпровського райсуду Віра Левко у зв'язку з закінченням строку давності для притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності.

Під час засідання Кучерявий повністю визнав провину. Попри це його звільнили від кримінальної відповідальності, оскільки пройшло понад 5 років з моменту злочину. Прокурори не заперечували проти даного рішення.

Нагадаємо, 4 грудня Кучерявого затримали на контрольно-пропускному пункті з адміністративним кордоном Криму "Каланчак" в Херсонській області. Він був затриманий у зв'язку з його причетністю до анексії Криму в 2014 році. Зокрема, він був причетний до організації блокпостів в Севастополі і охорони громадського порядку під час окупації півострова.

Через два дні, 6 грудня, Кучерявому повідомили про підозру в порушення ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). 10 грудня його відправили під домашній арешт на 60 діб.

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