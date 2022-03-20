Проти Росії скоро введуть нові санкції, які потрібні Україні, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пообіцяв, що проти Росії будуть введені нові санкції. Обмеження повинні містити в собі ті речі, які важливі українській стороні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби.
"Потрібні нові санкції. І вони будуть вже скоро. Наступного тижня. Зараз ми хочемо проштовхнути саме ті речі, які, на думку України, важливі", - сказав Кулеба.
Глава МЗС додав, що вчора розіслав своїм колегам, від яких залежить конкретний перелік санкцій, список обмежень, необхідний Україні.
Нагадаємо, у відповідь на російську агресію щодо України більшість країн ввели жорсткі санкції проти Москви. Крім того, обговорюються нові обмеження. Так, наприклад, Польща запропонувала ЄС повністю заборонити торгівлю з Росією.
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