UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Против России скоро введут новые санкции, которые нужны Украине, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что против России будут введены новые санкции. Ограничения должны включить в себя те вещи, которые важны украинской стороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы.

"Нужны новые санкции. И они будут уже скоро. На следующей неделе. Сейчас мы хотим протолкнуть именно те вещи, которые, по мнению Украины, важны", - сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что вчера разослал своим коллегам, от которых зависит конкретный перечень санкций, список ограничений, необходимый Украине.

Напомним, в ответ на российскую агрессию в отношении Украины большинство стран ввели жесткие санкции против Москвы. Кроме того, обсуждаются новые ограничения. Так, например, Польша предложила ЕС полностью запретить торговлю с Россией.

Война России против Украины идет 25-й день. Что происходит на фронтах и ситуация в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаСанкцииВойна России против Украины