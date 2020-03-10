Проти компаній Барщовського проведуть розслідування за чотирма епізодами, - адвокат

Адвокат, який представляє інтереси фінансової компанії "Інвестохіллз Веста", яка придбала у "Дельта Банку" права вимоги за кредитами ТОВ "Яблуневий Дар" і ТОВ "Танк Транс", підозрює останні компанії у виведенні кредитних коштів за кордон, а також незаконні операції із заставним майном. Про це Антон Пономарьов заявив у коментарі Delo.ua.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в середині лютого 2020 року головне слідче управління Національної поліції відкрило кримінальне провадження проти компаній ТОВ "Яблуневий дар" та ТОВ "Танк Транс", що входять у групу Т.B. Fruit українського бізнесмена Тараса Барщовского. Виробництво було ініційовано фінансовою компанією "Інвестохіллз Веста", чий адвокат Антон Пономарьов значиться як потерпілий. У листопаді 2019 року ця компанія на аукціоні, проведеному Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, викупила права вимоги 6,19 млрд грн боргу "Яблуневий дар" і "Танк Транс" перед ліквідованим "Дельта Банком".

В Т.B. Fruit спростували інформацію про втрату частини активів і назвали дане кримінальне провадження таким, що має замовний характер і є тиском на бізнес. Як стверджують юристи T.B. Fruit, "Інвестохіллз Веста" не може бути потерпілим у даному виробництві, оскільки "Яблуневий дар" і "Танк Транс" ніяких кредитних договорів з цією компанією не укладали. Більш того, в групі компаній заявили, що формулювання "посадові особи ТОВ "Яблуневий дар" та ТОВ "Танк Транс" під виглядом отримання кредитів заволоділи грошовими коштами АТ "Дельта Банк", зазначена в матеріалах кримінального провадження, не відповідає дійсності, оскільки до моменту введення в банку тимчасової адміністрації у березні 2015 року обидві компанії, як зазначалося вище, погашали взяті кредити й платили нараховані відсотки, що повністю спростовує твердження про заволодіння грошовими коштами банку.

Своєю чергою, адвокат Антон Пономарьов вважає, що заяви про нібито замовний характер кримінальної справи проти низки посадових осіб групи компаній T.B. Fruit і кінцевого бенефіціара Тараса Барщовского, за його словами, "не що інше, як намагання ввести громадськість в оману, приховуючи суть".

"Справді, мною подані заяви в правоохоронні органи в інтересах компаній ФК "Інвестохіллз Веста", яке придбало у "Дельта Банку" права вимоги за кредитами ТОВ "Яблуневий Дар" та ТОВ "Танк Транс", - сказав Пономарьов.

За його словами, у заяві він просить правоохоронні органи провести розслідування і дати оцінку таким чотирма епізодами:

Можливе виведення кредитних коштів компаніями-боржниками ("Яблуневий Дар" і "Танк Транс") через іноземні компанії за кордон;

Незаконні операції із заставним майном (продаж вертольота, відчуження земельних ділянок, обладнання заводів, корпоративних прав і так далі);

Сумнівні договори між підконтрольними Тарасу Барщовському компаніями "Яблуневий Дар" і "ТБ Сад" для ініціювання надалі, можливо, фіктивного банкрутства "Яблуневого дару";

Ініціювання боржниками безперспективних кримінальних проваджень з метою отримання арештів активів "Яблуневий дар" для блокування держреєстрів, щоб "ФК "Інвестохіллз Веста" не мала змоги використовувати свої права іпотекотримача, а не з метою притягнення до відповідальності винних осіб, як того вимагає кримінально-процесуальне законодавство

"За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, між "Яблуневим Даром" (Покупець) та компанією "Petergrow Limited" (Продавець) в період 2012-2014 років (що збігається з термінами виділення коштів за кредитними договорами з "Дельта Банком") були укладені, ймовірно, фіктивні договори купівлі-продажу товарів на суму 58 167 218 євро. Ми вважаємо, що це - ті самі кредитні гроші "Дельта Банку", оскільки їх виведення через іноземну компанію "Petergrow Limited" відбулося відразу ж після отримання компанією "Яблуневий Дар" траншів від банку. Надалі ці гроші не були повернуті, а компанія "Petergrow Limited" - ліквідована. У звітності компанії ми не знайшли відображення зазначених операцій... Заслуговує уваги той факт, що англійська компанія "Petergrow Limited" після всіх цих сумнівних операцій була ліквідована ще у 2016 році", - пояснив адвокат.

Таким чином, вважає Пономарьов, саме для того, щоб перевірити цю інформацію, було ініційовано досудове розслідування.

"На нашу думку, факти незаконного виведення кредитних коштів через іноземні компанії вимагають перевірки в рамках досудового розслідування. Ми зараз розглядаємо питання про подання заяв про можливе відмивання грошових коштів бенефіціарами та посадовими особами Групи T.B. Fruit в компетентні органи Великобританії", - додав адвокат.

Як раніше писало РБК-Україна, на польський підрозділ української T.B. Fruit накладено штраф за "нечесне використання контрактної переваги".