На T.B. Fruit мільйонера Барщовского накладено штраф у Польщі

Ілюстративне фото (tbfruit.com)

На польський підрозділ української T.B. Fruit накладено штраф

На польський підрозділ української T.B. Fruit накладено штраф за "нечесне використання контрактної переваги". Про це йдеться в статті польського видання wprost.pl.

Як повідомляє видання, раніше всі організації уникали покарання і змінювали свої практики після попереджень від Управління захисту конкуренції та споживачів. Однак T.B. Fruit Polska ігнорувала всі приписи та компанію зобов'язали виплатити близько 2 млн євро, що становить 3% від торішнього обороту компанії.

Причина штрафу: критичне порушення термінів оплати за поставки фруктів польським фермерам. Платежі затримувалися від трьох місяців до року, хоча контрактом було передбачено всього один місяць.

Нагадаємо, в Україні T.B. Fruit, яка належить Тарасу Барщовському (у 2019 році займав 60 позицію у списку журналу "Новое время" з активами у $ 105 млн), також знаходиться в центрі уваги через невиплачені борги за кредитами.

Повідомлялося, що у 2011-2013 роках компанії Тараса Барщовського "Яблуневий дар" і "Танк Транс" отримали кредит в сумі декількох мільйонів євро в "Дельта Банку". У 2015 році банк був визнаний неплатоспроможним, а його майно - арештованим. Разом з тим, станом на 2018 рік заборгованість компаній "Яблуневий дар" і "Танк Транс" державі становила 6,19 млрд грн - сюди входить як сам борг за кредитом, так і відсотки. Після невдалих спроб повернути гроші платникам податків, борги були продані на аукціоні Фінансовій компанії "Інвестохіллз Веста".

Як повідомляло РБК-Україна, за словами самого Барщовского, на сьогодні до компанії Т.В. Fruit немає ніяких юридичних претензій з боку "Дельта банку" та Фонду гарантування вкладів.