Проти компаній групи T.B. Fruit відкрито кримінальне провадження

Ілюстративне фото (tbfruit.com)

Компанію звинувачують у завданні збитків "Дельта банку" в особливо великих розмірах

Проти компаній ТОВ "Яблуневий дар", ТОВ "Танк-Транс", "Петергров ЛТД", які входять до складу групи T.B. Fruit українського бізнесмена Тараса Барщовського, головним слідчим управлінням Національної поліції було відкрито кримінальне провадження. Про це свідчать дані з єдиного реєстру досудових розслідувань, копія яких є в розпорядженні РБК-Україна.

Відповідна заява була внесена у реєстр 15 лютого 2020 року.

Згідно інформації у витягу, службові особи ТОВ "Яблуневий дар", ТОВ "Танк-Транс", "Petergrow Limited" ("Петергров ЛТД") та інші юридичні особи, "зловживаючи службовим становищем, діючи групою осіб під виглядом отримання кредитів, заволоділи грошовими коштами АТ "Дельта Банк", чим "завдали вказаній банківській установі збитків в особливо великих розмірах".

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – Кримінальний кодекс України 2001, ст. 191 ч.5.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав на аукціоні права вимоги за кредитами АТ "Дельта Банк" виданими компаніям "Яблуневий Дар" та "Танк-Транс". Права вимоги викупила ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста".

Водночас 22 січня Господарський суд Львівської області почав банкурутство ТОВ "Яблуневий Дар" та ТОВ "Танк-Транс".

"Інвестохіллс Веста" заперечувало права вимоги “ТБ Сад” до “Яблуневого Дару”, а представники “Яблуневого Дару” заявляли в суді про борг цієї компанії перед “ТБ Сад” на 2,24 млрд грн.

Бізнесмен Тарас Барщовський, що входив до рейтингу 100 найбагатших людей України за версією журнала "Новое Время", частково втратив контроль над частиною активів, які належали групі T.B. Fruit. Право власності набула компанія "Арсенал Інвестгруп".

Як раніше писало РБК-Україна, 29 жовтня 2019 року Господарський суд Львівської області прийняв рішення по справі про стягнення з ТОВ "Яблуневий дар" на користь неплатоспроможного "Дельта банку" і вирішив стягнути з компанії тільки 0,37 млн грн замість 28,09 млн грн і 68,498 млн євро (всього - близько 69,5 млн євро).