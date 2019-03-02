Проти кандидатів в президенти немає жодного кримінального провадження, - Луценко

Луценко заявив про трьох кандидатів, які хотіли опинитися жертвами політичних репресій

По состоянию на пятницу, 1 марта, правоохранительные органы не открывали уголовных дел против кандидатов в президенты Украины за возможные нарушения избирательного законодательства. Как информирует РБК-Украина,об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Украина".

Он также сообщил, что в ГПУ недавно прошла встреча с руководителями силовых ведомств, на которой обсудили действия в случае выявления таких нарушений.

"Знаю не менее трех (кандидатов, - ред.), которые очень этого хотели, чтобы стать жертвами политических репрессий... В случае, если кто-то из них займется подкупами или фальсификациями - его ждет очень печальное будущее", - подчеркнул Луценко.

Генпрокурор также отметил, что выборы президента - это вопрос национальной безопасности и напомнил, что именно запрещено делать кандидатам.

"Кандидаты на пост президента не могут организовывать любые незаконные действия, например выдачу денег, завоз иностранных технологов, которые будут действовать вопреки действующему законодательству, и в том числе через подкуп избирателей, незаконная агитация, и каким-то образом искривлять списки", - сказал генпрокурор.

Всего, по словам Луценко, на сегодняшний день открыто 56 уголовных производств по всей территории Украины за вмешательство в выборы.

Напомним, в Николаевской области правоохранители зарегистрировали 87 сообщений о возможных нарушениях законодательства о выборах президента Украины.