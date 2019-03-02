Проти кандидатів в президенти немає жодного кримінального провадження, - Луценко

Луценко заявив про трьох кандидатів, які хотіли опинитися жертвами політичних репресій
За станом на п'ятницю, 1 березня, правоохоронні органи не відкривали кримінальних справ проти кандидатів у президенти України за можливі порушення виборчого законодавства. Як інформує РБК-Україна,про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Україна".
Він також повідомив, що в ГПУ нещодавно пройшла зустріч з керівниками силових відомств, на якій обговорили дії в разі виявлення таких порушень.
"Знаю щонайменше трьох (кандидатів, - ред.), які дуже цього хотіли, щоб стати жертвами політичних репресій... У випадку, якщо хтось з них займеться підкупами чи фальсифікаціями - його чекає дуже сумне майбутнє", - наголосив Луценко.
Генпрокурор також зазначив, що вибори президента - це питання національної безпеки і нагадав, що саме заборонено робити кандидатів.
"Кандидати на посаду президента не можуть організовувати будь-які незаконні дії, наприклад видачу грошей, завезення іноземних технологів, які будуть діяти всупереч чинному законодавству, в тому числі через підкуп виборців, незаконна агітація, і якимось чином викривляти списки", - сказав генпрокурор.
Все, за словами Луценка, на сьогоднішній день відкрито 56 кримінальних проваджень по всій території України за втручання у вибори.
Нагадаємо, в Миколаївській області правоохоронці зареєстрували 87 повідомлень про можливі порушення законодавства про вибори президента України.