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Проти кандидатів в президенти немає жодного кримінального провадження, - Луценко

Новини » Вибори 2019    02.03.2019 - 04:50
Проти кандидатів в президенти немає жодного кримінального провадження, - Луценко
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна / Віталій Носач)

Луценко заявив про трьох кандидатів, які хотіли опинитися жертвами політичних репресій

За станом на п'ятницю, 1 березня, правоохоронні органи не відкривали кримінальних справ проти кандидатів у президенти України за можливі порушення виборчого законодавства. Як інформує РБК-Україна,про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Україна".

Він також повідомив, що в ГПУ нещодавно пройшла зустріч з керівниками силових відомств, на якій обговорили дії в разі виявлення таких порушень.

"Знаю щонайменше трьох (кандидатів, - ред.), які дуже цього хотіли, щоб стати жертвами політичних репресій... У випадку, якщо хтось з них займеться підкупами чи фальсифікаціями - його чекає дуже сумне майбутнє", - наголосив Луценко.

Генпрокурор також зазначив, що вибори президента - це питання національної безпеки і нагадав, що саме заборонено робити кандидатів.

"Кандидати на посаду президента не можуть організовувати будь-які незаконні дії, наприклад видачу грошей, завезення іноземних технологів, які будуть діяти всупереч чинному законодавству, в тому числі через підкуп виборців, незаконна агітація, і якимось чином викривляти списки", - сказав генпрокурор.

Все, за словами Луценка, на сьогоднішній день відкрито 56 кримінальних проваджень по всій території України за втручання у вибори.

Нагадаємо, в Миколаївській області правоохоронці зареєстрували 87 повідомлень про можливі порушення законодавства про вибори президента України.

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