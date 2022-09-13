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Проти "Фонду оборони країни" Корбана відкрито кримінальну справу

Фото: Геннадій Корбан (facebook.com)
Автор: Сергей Новиков

Проти "Фонду оборони країни", який допомагає ЗСУ та Національній гвардії, розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Цензор.Нет".

Організацію створили у Дніпрі на початку війни на сході України - в травні 2014 року.

Зазначається, що "Фонд оборони країни" у співпраці з Геннадієм Корбаном, збирає кошти для забезпечення потреб військових підрозділів територіальної оборони та Національної гвардії України.

Зокрема нещодавно фонд збирав кошти на 500 вантажівок для ЗСУ. Волонтери знайшли військові склади в Європі, де є армійські вантажівки разом з рем комплектами.

Як відомо, 22 липня прикордонники не пустили Корбана в Україну і забрали український паспорт. Напередодні з'явилася інформація, що президент позбавив його українського громадянства.

У свою чергу мер Дніпра Борис Філатов назвав позбавлення громадянства Корбана "фатальною помилкою".

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Генадій Корбан