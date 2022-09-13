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Против "Фонда обороны страны" Корбана открыто уголовное дело

Фото: Геннадий Корбан (facebook.com)
Автор: Сергей Новиков

Против "Фонда обороны страны", который помогает ВСУ и Национальной гвардии, начато уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Цензор.Нет".

Организацию создали в Днепре в начале войны на востоке Украины - в мае 2014 года.

Отмечается, что "Фонд обороны страны" в сотрудничестве с Геннадием Корбаном, собирает средства для обеспечения потребностей военных подразделений территориальной обороны и Национальной гвардии Украины.

В частности недавно фонд собирал средства на 500 грузовиков для ВСУ. Волонтеры нашли военные склады в Европе, где есть армейские грузовики вместе с рем комплектами.

Как известно, 22 июля пограничники не пустили Корбана в Украину и забрали украинский паспорт. Накануне появилась информация, что президент лишил его украинского гражданства.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов назвал лишение гражданства Корбана "роковой ошибкой".

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Геннадий Корбан