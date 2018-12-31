Проти енергокомпанії в Каліфорнії готують звинувачення у вбивствах

Фото: наслідки пожеж в Каліфорнії (twitter.com/prax2666)

Компанію можуть визнати винною у виникненні лісових пожеж у листопаді

Найбільшу енергокомпанію Каліфорнії можуть визнати винною у виникненні лісових пожеж та висунути звинувачення у вбивствах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Проти компанії Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) можуть бути висунуті кримінальні звинувачення, якщо буде встановлено, що до нещодавніх лісових пожеж призвели неполадки в роботі ліній електропередачі. Про це йдеться в експертному висновку, наданому до суду Генеральним прокурором Каліфорнії Хав'єром Бекеррою до суду.

В експертному висновку наводиться інформація про порушення різного ступеню тяжкості - від незначних, таких як нерозчищена рослинність навколо ліній електропостачання, до тяжких порушень, які могли призвести до пожежі, таким чином, можуть тягти за собою висунення звинувачень у вбивствах.

PG&E забезпечує енергопостачання для 16 мільйонів споживачів в Каліфорнії. Окремо від кримінальних звинувачень, проти компанії подано велику кількість судових позовів за звинуваченнями в тому, що пожежі розпочались через несправності в роботі устаткування компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті лісових пожеж в Каліфорнії (США) загинули не менше 86 осіб, ще кілька сотень вважаються зниклими без вісті.

Зазначимо, лісові пожежі, які сталися в листопаді в Каліфронії, були найбільшими в історії штату і зруйнували понад 14 тис. будинків. Також було зруйновано містечко Парадайз, у якому проживало 27 тис. людей.