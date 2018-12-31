Против энергокомпании в Калифорнии готовят обвинения в убийствах

Фото: последствия пожаров в Калифорнии (twitter.com/prax2666)

Компанию могут признать виновной в возникновении лесных пожаров в ноябре

Крупнейшую энергокомпанию Калифорнии могут признать виновной в возникновении лесных пожаров и выдвинуть обвинения в убийствах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Против компании Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) могут быть выдвинуты уголовные обвинения, если будет установлено, что недавние лесные пожары возникли из-за неполадок в работе линий электропередачи. Об этом говорится в экспертном заключении, предоставленном в суд Генеральным прокурором Калифорнии Хавиером Бекеррою в суд.

В экспертном заключении приводится информация о нарушениях разной степени тяжести - от незначительных, таких как нерасчищенная растительность вокруг линий электроснабжения, до тяжелых нарушений, которые могли привести к пожару, таким образом, могут тянуть за собой выдвижение обвинений в убийствах.

PG&E обеспечивает энергоснабжение для 16 миллионов потребителей в Калифорнии. Отдельно от уголовных обвинений против компании подано большое количество судебных исков по обвинениям в том, что пожары начались из-за неисправности в работе оборудования компании.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в Калифорнии (США) погибли не менее 86 человек, еще несколько сотен считаются пропавшими без вести.

Отметим, лесные пожары, которые произошли в ноябре в Калифорнии, были самыми крупными в истории штата и разрушили более 14 тыс. домов. Также было разрушено городок Парадайз, в котором проживало 27 тыс. людей.