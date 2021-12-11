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Скандал з замглави МВС на блокпосту в зоні ООС. Що там сталося: відео

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Субота 11 грудня 2021 13:29
Скандал з замглави МВС на блокпосту в зоні ООС. Що там сталося: відео Фото: замглави МВС влаштував скандал на блокпосту в ООС (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні в мережі Інтернет з'явилося відео, на якому нібито заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі скандалить з поліцейськими на одному з блокпостів в зоні проведення ООС. За це Гогілашвілі загрожує відсторонення.

Що сталося на блокпосту в ООС - в матеріалі РБК-Україна.

В описі до відео вказано, що інцидент стався на першому блокпості на в'їзді до Донецької області. Поліцейські намагалися зупинити автомобіль для перевірки, але той проігнорував вимоги та проїхав ще декілька метрів. Відео розпочинається на моменті, коли люди, які перебували в автомобілі, сваряться з правоохоронцями.

"Ти мене особисто не знаєш? ... А фотографії з заступниками міністрів у вас висять? Єдиний замміністра з таким є**лом, як у мене, єдиний. Я три роки вже замміністра. Три роки! І сумно, що ти не знаєш. Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, друже, і тобі це приємно не буде", - сказав поліцейському чоловік, схожий на Гогілашвілі.

Після цього особа, схожа на Гогілашвілі, почала звинувачувати правоохоронців у порушенні субординації, бо вони не знають в обличчя заступників міністрів. У відповідь на це поліцейські пояснювали, що виконують інструкції.

"Я вважаю неправильним те, що ти не знаєш заступника міністра внутрішніх справ в обличчя! Повне невиконання субординації! Я не повинен тут, б** гаяти час та пояснювати тобі, що я заступник міністра!... Що у вас в голові, б**?", - сказав він.

Ще одна особа, яка відмовилася представитися, вимагала, щоб правоохоронці припинили відеофіксацію. Вимкнути запис відео вимагала і особа схожа на Гогілашвілі.

"Йди сюди! І телефон на*** вимкни!", - крикнув він до поліцейського.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

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Скандал з замглави МВС на блокпосту в зоні ООС. Що там сталося: відео
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