Проти активістів, які вимагають у МГЗ 9,2 млрд гривень, відкрили справу про шахрайство

Дії членів організації правоохоронці кваліфікують за ч. 4 ст. 190 КК України як замах на шахрайство в особливо великих розмірах.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, щоб заволодіти майном НГЗ, група осіб сфабрикувала документи, на підставі яких надалі був поданий позов від нібито 1279 членів організації про стягнення компенсації моральної шкоди.

У МГЗ підкреслили, що відповідно до закону України "Про громадські об'єднання" доходи або майно громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами, що і відображено в статуті ГО "Стоп шлам".

Таким чином, зазначають на заводі, засновники організації ввели в оману більше тисячі осіб для залучення їх до складу "Стоп шлам" і подальшої подачі позову нібито в їхніх інтересах, але фактично для стягнення коштів на користь самої громадської організації.