Против активистов, требующих у НГЗ 9,2 млрд гривен, открыли дело о мошенничестве

Действия членов организации правоохранители квалифицируют по ч. 4 ст. 190 УК Украины как покушение на мошенничество в особо крупных размерах.

Согласно материалам уголовного производства, чтобы завладеть имуществом НГЗ, группа лиц сфабриковала документы, на основании которых в дальнейшем был подан иск от якобы 1279 членов организации о взыскании компенсации морального вреда.

В НГЗ подчеркнули, что согласно закону Украины, "Об общественных объединениях" доходы или имущество общественного объединения не подлежат распределению между его членами, что и отражено в уставе ОО "Стоп шлам".

Таким образом, отмечают на заводе, учредители организации ввели в заблуждение более тысячи человек для привлечения их в состав "Стоп шлам" и дальнейшей подачи иска якобы в их интересах, но фактически для взыскания средств в пользу самой общественной организации.