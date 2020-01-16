Проти активіста Приходько порушили нову кримінальну справу

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Російської Федерації порушила нову кримінальну справу проти українського активіста Олега Приходька. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грати".

За словами адвоката активіста Назима Шейхмамбетова, нову справу було порушено за статтею про незаконне придбання і зберігання вибухових речовин (частина 1 статті 222.1 Кримінального кодексу РФ).

"Нас ознайомили з результатами експертиз, а також ознайомили з постановою про порушення ще однієї кримінальної справи стосовно Олега Аркадійовича за підозрою у скоєнні ним злочину, передбаченого статтею про незаконне придбання і зберігання вибухових речовин або вибухових пристроїв. Дана кримінальна справа з'єднане з порушеною раніше", - розповів адвокат.

Нагадаємо, український активіст Олег Приходько був затриманий 10 жовтня 2019 року в Криму за підозрою в підготовці теракту на анексованому півострові. У його гаражі правоохоронці знайшли вибухівку. В "суді" він заявив, що йому підкинули співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ).

28 жовтня Федеральна служба безпеки Російської Федерації пред'явила звинувачення жителю Криму Олегу Приходьку в підготовці терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.