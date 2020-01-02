ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До активіста Приходька не пускають священника, - Денісова

Новини » Суспільство     02.01.2020 - 20:29
До активіста Приходька не пускають священника, - Денісова
Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Приходько подав два клопотання до адміністрації пенітенціарної установи щодо допуску до нього священника

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова вимагає відновлення прав заарештованого в анексованому Криму активіста Олега Приходька, до якого не пускають священника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денісової у Facebook.

Також вона зазначила, що Приходько подав два клопотання до адміністрації пенітенціарної установи щодо допуску до нього священника.

"Нашим громадянином подано два клопотання до адміністрації пенітенціарної установи щодо допуску до нього священника, але відповіді так і не отримано", - написала вона.

Вона наголосила, що це порушує права ув'язненого на можливість доступу до кваліфікованих представників будь-якої конфесії, яке закріплено у Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених радою ООН.

"Звертаюся до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової невідкладно вжити заходів для відновлення прав Олега Приходька", - додала вона.

Нагадаємо, український активіст Олег Приходько був затриманий 10 жовтня 2019 року в Криму за підозрою в підготовці теракту на аннексированном півострові. У його гаражі правоохоронці знайшли вибухівку. В "суді" він заявив, що йому підкинули співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ).

28 жовтня Федеральна служба безпеки Російської Федерації пред'явила звинувачення жителю Криму Олегу Приходько в підготовці терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Єпіфаній просить розглянути питання утиску ПЦУ у Криму на засіданні ТКГ Журналісту Гайворонському заборонили в'їзд у Росію
Новини України КримДенисова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся