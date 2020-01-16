Против активиста Приходько возбудили новое уголовное дело

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации возбудила новое уголовное дело против украинского активиста Олега Приходько. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грати".

По словам адвоката активиста Назима Шейхмамбетова, новое дело было возбуждено по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса РФ).

"Нас ознакомили с результатами экспертиз, а также ознакомили с постановлением о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении Олега Аркадьевича по подозрению в совершении им преступления, предусмотренного статьей о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Данное уголовное дело соединено с возбужденным ранее", - рассказал адвокат.

Напомним, украинский активист Олег Приходько был задержан 10 октября 2019 года в Крыму по подозрению в подготовке теракта на аннексированном полуострове. В его гараже правоохранители нашли взрывчатку. В "суде" он заявил, что ему подбросили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

28 октября Федеральная служба безопасности Российской Федерации предъявила обвинения жителю Крыма Олегу Приходько в подготовке террористического акта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.