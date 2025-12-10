Противостояние усиливается: США захватили нефтяной танкер Венесуэлы

10 декабря 2025 года американские военные перехватили и взяли под контроль нефтяной танкер, который находился под санкциями, вблизи берегов Венесуэлы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников, знакомых с ситуацией, захват танкера может серьезно осложнить экспорт венесуэльской нефти, поскольку другие перевозчики из-за риска санкций могут избегать загрузки ее грузов.
Большинство венесуэльской нефти экспортируется в Китай, обычно через посредников и со значительными скидками из-за рисков, связанных с американскими ограничениями.
Белый дом пока не прокомментировал инцидент, а государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA и профильные министерства также не предоставили заявлений.
А вот в Венесуэлле действия США уже назвали попыткой захватить нефтяные резервы страны, одни из крупнейших в мире.
Кстати, захват танкера произошел в тот самый день, когда лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира.
Отметим, что государственная PDVSA контролирует нефтяную промышленность Венесуэлы и сотрудничает с международными партнерами, в частности с американской Chevron Corp., которая имеет совместные проекты по добыче нефти. США предоставляют Chevron лицензию, освобождающую компанию от санкций.
Напомним, что администрация США под руководством Дональда Трампа усилила давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвиняя его в контроле над операцией по наркоторговле.
Так, Пентагон провел более 20 ударов по судам, которые якобы занимались перевозкой наркотиков в водах вблизи Венесуэлы и Колумбии, в результате чего погибло более 80 человек.
По данным CNN, Мадуро якобы готов уйти в отставку, однако не ранее чем через 18 месяцев.
Интересно, что госсекретарь США Марко Рубио предлагает рассмотреть возможность переезда лидера Венесуэлы в Катар.