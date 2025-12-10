Противостояние усиливается: США захватили нефтяной танкер Венесуэлы

По данным источников, знакомых с ситуацией, захват танкера может серьезно осложнить экспорт венесуэльской нефти, поскольку другие перевозчики из-за риска санкций могут избегать загрузки ее грузов.

Большинство венесуэльской нефти экспортируется в Китай, обычно через посредников и со значительными скидками из-за рисков, связанных с американскими ограничениями.

Белый дом пока не прокомментировал инцидент, а государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA и профильные министерства также не предоставили заявлений.

А вот в Венесуэлле действия США уже назвали попыткой захватить нефтяные резервы страны, одни из крупнейших в мире.

Кстати, захват танкера произошел в тот самый день, когда лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира.

Отметим, что государственная PDVSA контролирует нефтяную промышленность Венесуэлы и сотрудничает с международными партнерами, в частности с американской Chevron Corp., которая имеет совместные проекты по добыче нефти. США предоставляют Chevron лицензию, освобождающую компанию от санкций.