Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Противостояние усиливается: США захватили нефтяной танкер Венесуэлы

Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

10 декабря 2025 года американские военные перехватили и взяли под контроль нефтяной танкер, который находился под санкциями, вблизи берегов Венесуэлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников, знакомых с ситуацией, захват танкера может серьезно осложнить экспорт венесуэльской нефти, поскольку другие перевозчики из-за риска санкций могут избегать загрузки ее грузов.

Большинство венесуэльской нефти экспортируется в Китай, обычно через посредников и со значительными скидками из-за рисков, связанных с американскими ограничениями.

Белый дом пока не прокомментировал инцидент, а государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA и профильные министерства также не предоставили заявлений.

А вот в Венесуэлле действия США уже назвали попыткой захватить нефтяные резервы страны, одни из крупнейших в мире.

Кстати, захват танкера произошел в тот самый день, когда лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира.

Отметим, что государственная PDVSA контролирует нефтяную промышленность Венесуэлы и сотрудничает с международными партнерами, в частности с американской Chevron Corp., которая имеет совместные проекты по добыче нефти. США предоставляют Chevron лицензию, освобождающую компанию от санкций.

 

Противостояние США и Венесуэлы

Напомним, что администрация США под руководством Дональда Трампа усилила давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвиняя его в контроле над операцией по наркоторговле.

Так, Пентагон провел более 20 ударов по судам, которые якобы занимались перевозкой наркотиков в водах вблизи Венесуэлы и Колумбии, в результате чего погибло более 80 человек.

По данным CNN, Мадуро якобы готов уйти в отставку, однако не ранее чем через 18 месяцев.

Интересно, что госсекретарь США Марко Рубио предлагает рассмотреть возможность переезда лидера Венесуэлы в Катар.

