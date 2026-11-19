Украинская компания Global Saling интегрирует польские радары APS SKYctrl с зенитными турелями украинского производства Sky Sentinel для противодействия ударным беспилотникам типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Оборонку ".

Для интеграции радаров с системами Sky Sentinel компания сотрудничает с производителем этих турелей.

В Украине используют не менее 200 радарных систем APS SKYctrl. Благодаря сотрудничеству с украинскими военными и специалистами, радары удалось адаптировать к условиям российско-украинской войны и повысить эффективность выявления и сопровождения беспилотников.

Радары способны обнаруживать воздушные цели даже при сложных погодных условиях, в частности, во время тумана и повышенной влажности. Возможность сопровождения целей уменьшает вероятность их потери при маневрировании.

Отдельным направлением работы является адаптация радаров к разным платформам, в частности морским безэкипажным. Для этого специалисты работают над техническими решениями и адаптацией программного обеспечения в соответствии с военными.

Ранее РБК-Украина писала, что более 12 автоматических турелей 50-го калибра, установленных в Киеве, являются украинскими системами Sky Sentinel, подтвердил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.