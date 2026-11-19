Проти "Шахедів": в Україні інтегрували польські радари та турелі в єдину систему
Українська компанія Global Saling інтегрує польські радари APS SKYctrl із зенітними турелями українського виробництва Sky Sentinel для протидії ударним безпілотникам типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Оборонку".
Зазначається, що для інтеграції радарів із системами Sky Sentinel компанія співпрацює з виробником цих турелей.
В Україні використовують щонайменше 200 радарних систем APS SKYctrl. Завдяки співпраці з українськими військовими та фахівцями компанії радари вдалося адаптувати до умов російсько-української війни та підвищити ефективність виявлення і супроводження безпілотників.
Радари здатні виявляти повітряні цілі навіть за складних погодних умов, зокрема під час туману та підвищеної вологості. Можливість супроводження цілей зменшує ймовірність їх втрати під час маневрування.
Окремим напрямом роботи є адаптація радарів до різних платформ, зокрема морських безекіпажних. Для цього фахівці працюють над технічними рішеннями та адаптацією програмного забезпечення відповідно до потреб військових.
Раніше РБК-Україна писало, що понад 12 автоматичних турелей 50-го калібру, встановлених у Києві, є українськими системами Sky Sentinel, підтвердив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
Крім того, у Києві почали встановлювати турелі, заявив Зеленський 4 жовтня під час брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Також повідомлялося, що роботизовані турелі вже збивають російські реактивні дрони. Україна намагається максимально збільшити збиття.