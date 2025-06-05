Против дронов. США направили на Ближний Восток части ракет, которые должна была получить Украина, - WSJ

Министр обороны США Пит Гегсет приказал перенаправить американским военным на Ближнем Востоке подрывники ракет, которые должна была получить Украина для борьбы с российскими дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

По словам собеседников издания, на прошлой неделе Гегсет уведомил Конгресс об этом решении.

По данным WSJ, украинские военнослужащие использовали подрывники ракет для отражения атак российских беспилотников. Решение об отправке подрывников Украине было принято еще при администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Подрывники ближнего действия были разработаны для ракет с лазерным наведением класса земля-воздух. Вооруженные силы США адаптировали эти ракеты для запуска с истребителей F-15E.

Как уточнили в WSJ, вооруженные силы США на Ближнем Востоке готовятся к возможному конфликту с Ираном или возобновлению боевых действий с йеменскими хуситами.

Министр обороны США также предупредил, что европейские союзники Украины будут предоставлять Киеву подавляющую долю военной помощи в будущем, поскольку западная часть Тихого океана будет "приоритетным театром военных действий" для Пентагона.

Новые ракетные разработки США

Напомним, США в мае успешно испытали новую гиперзвуковую ракету. Она запускается "холодным" методом и усилит противодействие США потенциальным стратегическим соперникам.

Кроме того, в ноябре прошлого года США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с территории Калифорнии. Это стало демонстрацией готовности к сдерживанию ядерных угроз.

Ранее компания Castelion провела первые испытания своей новой гиперзвуковой ракеты, которая сможет летать в верхних слоях атмосферы со скоростью, в пять раз выше скорости звука.